Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб

1 51515
За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб
За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької  зброї противник відкривав неподалік Катеринівки. На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині. ФОТОрепортаж

Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також читайте: Москва використовує окупований Донбас для випробовувань російської вакцини

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    В новости уже традиционно умолчали, что ВСУ огонь в ответ не открывали. зеилы у власти превратили нашу армию в терпил. Зеленского, Ермака, Араханию, Дубинского в окопы, под обстрелы, хоть на недельку. И пусть "не пострадают"
  • Люцифер
    Коли залишився без української пенсії:
    За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7562
  • Paulo Kit
    Горіть у пеклі москалі !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини