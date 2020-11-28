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В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб

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В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб
В Україні станом на ранок суботи, 28 листопада, зафіксовано 16 294 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 897 осіб, померли 184 пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 639 осіб; летальних випадків - 184; видужало - 8 897 осіб", - написав Степанов.

Також читайте: Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Топ коментарі

  • Ted 7b76f4bb
    Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
  • Necromus Necromus
    Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
  • 5 копійок
    Маладиє риганали.
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