В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 639 осіб; летальних випадків - 184; видужало - 8 897 осіб", - написав Степанов.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.