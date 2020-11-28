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Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів

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Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів
Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити позначку в 5%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів. 

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
  • саша паламарчук
    Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
  • Дик Шелдон
    Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
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