У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності

У Фонд боротьби з коронавірусом COVID-19 спрямують 8,9 мільярда гривень. Це передбачати законом, який в суботу, 28 листопада, набув чинності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, вчора документ оприлюднили в газеті "Голос України" і він набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

У документі прописане погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд гривень.

Згідно з ним, спочатку Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд гривень компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд гривень.

Після цього "Нафтогаз" має заплатити "Укрнафті" за раніше поставлений газ і авансовий платіж за газ майбутньої здобичі. З цих коштів "Укрнафта" погасить 30,35 млрд гривень боргів.

Додаткові грошові зобов'язання щодо ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть у "Укрнафти" в результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, становитимуть 6,2 млрд гривень.

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З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між НАК і "Укрнафтою" становитиме 42,5 млрд гривень (30,35 млрд гривень + 5,95 млрд гривень + 6,2 млрд гривень).

У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку має отримати НАК, виникає залишок 10,3 млрд гривень.

Згідно з документом, надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд гривень спрямують на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (у сумі 8,9 млрд гривень) та фінансування витрат на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень).

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні 17 листопада.