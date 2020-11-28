COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу
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Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися - йдеться про 8 установ охорони здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОДА.
Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.
Наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані 2 185 ліжко-місць. Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.
Зазначимо: наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.