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COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу

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COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу
Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися - йдеться про 8 установ охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОДА.

Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.

Наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані 2 185 ліжко-місць. Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.

Зазначимо: наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Також читайте: Кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 61,5 млн, жертв вірусу - понад 1,44 млн, - університет Гопкінса

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ключевые слова тут "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
    А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
    И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
    К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
  • Андрей Сафhjyjd
    Украіні негайно треба:
    1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
    2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
    3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
    4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
    5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
    27.11.2020 06:39
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    Андрей Сафhjyjd
    5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
  • Александр Лихошва
    А к «койке» добавиться медперсонал и оборудование ?
    Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
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