Трамп заявив про причетність Мін'юсту і ФБР до "шахрайства" на виборах в США
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Чинний президент США Дональд Трамп допустив, що ФБР і Мін'юст могли бути причетні до втручання у вибори глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.
"Ці вибори - тотальне шахрайство", - заявив Трамп. За його словами, в ході них було подано безліч голосів людей, які вже як 10-15 років мертві.
"Що ФБР і Міністерства юстиції [робили]? Не знаю, можливо, вони причетні", - сказав Трамп.
На його думку, ЗМІ не хочуть висвітлювати "шахрайство", яке відбулося на президентських виборах.
"У нас немає свободи преси в країні", - заявив він.
Так, за словами Трампа, преса в США може замовчувати деякі події. "Ви не можете влаштувати скандал, якщо ЗМІ не повідомлять про це", - додав президент.
Вибори президента США пройшли 3 листопада. Джо Байден заявив про свою перемогу на виборах.