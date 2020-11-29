Трамп заявив про причетність Мін'юсту і ФБР до "шахрайства" на виборах в США

Чинний президент США Дональд Трамп допустив, що ФБР і Мін'юст могли бути причетні до втручання у вибори глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

"Ці вибори - тотальне шахрайство", - заявив Трамп. За його словами, в ході них було подано безліч голосів людей, які вже як 10-15 років мертві.

"Що ФБР і Міністерства юстиції [робили]? Не знаю, можливо, вони причетні", - сказав Трамп.

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На його думку, ЗМІ не хочуть висвітлювати "шахрайство", яке відбулося на президентських виборах.

"У нас немає свободи преси в країні", - заявив він.

Так, за словами Трампа, преса в США може замовчувати деякі події. "Ви не можете влаштувати скандал, якщо ЗМІ не повідомлять про це", - додав президент.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Джо Байден заявив про свою перемогу на виборах.