Інформація про зрив обміну полоненими - шантаж і маніпуляція з боку Росії, - Арестович

РФ дискредитує Нормандський і Мінський формати, щоб почати прямі перемовини зі США. Заяви про зрив утримуваними особами зроблені в контексті російського інформаційного порядку денного. Шанси залишаються.

Про це сказав в коментарі УНН речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять. Процеси ці виглядають на теперішній час так, що вони зрозуміли небезпеку, яку несе в собі приход (Джозефа) Байдена і його адміністрації у Сполучених Штатах, і хочуть збити Мінський і Нормандський формат, для того, щоб вийти напряму на перемовини (зі США — ред.), мені здається", — сказав речник української делегації.

Він нагадав, що наразі кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які "кажуть про санкції, які мають вже не стримувати, а калічити".

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"Я так думаю, вони (росіяни — ред.) побачили, що відбувається, зрозуміли, що вони в’язнуть у середовищі, яке створила Україна, Франція і Німеччина. Тому що три поспіль заяви МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні кроки, що вони нас підтримують, а Росія не підтримує. Майже автоматичне продовження європейських санкцій 10 грудня. Вони все це побачили і вирішили зіграти зі Сполученими Штатами... Для цього їм треба нівелювати Нормандський і Мінський формат, сказати, що Франція і Німеччина не впораються, Україна взагалі провокує. А "дорослі хлопчики вирішать між собою", — зазначив Арестович.

Так, з його слів, позиція української сторони полягає в тому, щоб зустрітись на вищому рівні у Нормандському форматі, і "примусити Путіна до конкретизації".

На думку Арестовича, саме президент РФ має сказати, чи збирається виконувати домовленості, які були досягнуті рік тому у Парижі. З іншого боку, російська сторона не хоче цього, бажають "вести перемовини на верхньому поверсі, зі Сполученими Штатами".

"Для цього робляться і демарші на перемовинах, і відповідне інформаційне забезпечення, зокрема по дуже чутливих питаннях — обміну полоненими, щоб звинуватити Президента Зеленського і його команду, взагалі Україну, в тому, що ми нехтуємо життям полонених тощо... Можу сказати, що буде — буде нарощуватись звинувачення нас, і лінія буде така, що ми дезавуювали мінський формат, що ми "негадяї і сволоти" тощо. До цього треба бути готовими", — підкреслив він.

На запитання про те, чи можна наразі говорити про повноцінний зрив "нормандської" зустрічі та обміну утримуваними особами, співрозмовник зазначив, що надія на певний конструктив все ж залишається.

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"Ще ні. Це (інформація про зрив — ред.) — шантаж і маніпуляція. Росія завжди робить сценарно, дивиться на декілька сценаріїв одразу. І не виключено, що, наприклад, в останній момент, за дві години до 9 грудня, вийде Путін і виступить "спасителем отечества", який всіх обміняє, про все домовиться, скаже, що "все добре, не переживайте, я все вирішив", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні в російських ЗМІ з'явилася інформація, нібито Росія і терористи ОРДЛО відмовилися від пропозиції України провести обмін утримуваними особами до Нового року.