Пасинка мільярдера задавив БТР на вечірці у військовому стилі в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі на полігоні під колесами БТР загинув 38-річний Андрій Кожевін, який доводиться пасинком місцевому мільярдерові Аркадію Скорову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом загибелі під колесами бронетранспортера учасника військової реконструкції в Санкт-Петербурзі.

Інцидент стався вдень 28 листопада на полігоні в Красносільскому районі міста біля будинку 54 по Гатчинському шосе - там часто проходять приватні заходи та історичні фестивалі з елементами військової реконструкції.

Як пише Тelegram-канал Mash на Мойке, реконструкцію замовила на день народження бізнесмена Михайла Скорова його дружина Юлія. За даними ЗМІ захід обійшовся в 250 тисяч рублів.

Загиблий під колесами БТР - 38-річний підприємець Андрій Кожевін, зведений брат іменинника. Вони удвох володіли компанією "Геос статика".

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За кермом БТР, який задавив бізнесмена, був Олександр Торопов, голова правління "Червоної зірки". Його ж називають організатором вечірки. Тепер Торопов став фігурантом кримінальної справи за частиною 2 статті 238 КК (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Йому загрожує штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, примусові роботи або позбавлення волі на строк до шести років. На допиті підозрюваний сказав, що грошей за організацію вечірки не отримував.

Під час реконструкції бронетранспортер під керуванням Торопова мав поїхати за умовним сигналом - після стуку по броні. Однак той почав рух раніше, вважаючи, що сигнал уже був даний, і наїхав на голову Кожевіна, що лежав на землі, пише Life.

Власник компанії "Дальпитерстрой", мільярдер Аркадій Скоров, який доводиться загиблому вітчимом, так прокоментував виданню інцидент: "Була реконструкція бойових дій: військові танки, БТР і холості патрони. Вони всі їхали на БТР, і була команда спуститися і прийняти положення лежачи. БТР потім поїхав і розчавив його. У них, наскільки я знаю, це не перший випадок такий, у них там в 2018 році танк когось переїхав. Тому треба бути дуже досвідченим водієм військової техніки, щоб не було таких випадків". У бесіді з Mash Скоров розповів, що виховував Андрія Кожевіна з трирічного віку.

У квітні 2018 року в Петербурзі на фестивалі "Бойова сталь", організованому "Червоною зіркою", чотири людини впали з рухомого танка Т-60 і потрапили під його гусеницю. Кримінальну справу, порушену за фактом інциденту стосовно голови організації "Червона зірка" Павла Бараненка, згодом припинили за примиренням сторін. Потерпілим виплатили компенсацію. Танк спочатку вилучили на користь держави, але потім повернули "Червоній зірці".

Цього разу організатори реконструкції не повідомили про підготовку вечірки ні адміністрацію міста, ні ДІБДР. Анонсів заходу не було також в соцмережах. Напередодні представники "Червоної зірки" заявляли "Фонтанці", що через карантин ніяких подій до кінця січня у організації не заплановано.