НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, - "слуга народу" Леонов

Депутат "Слуги народу" Олексій Леонов повідомив про свої плани на наступний тиждень.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook нардепа.

Серед питань, якими він планує займатися - закон про РРО №4439 ( "Тексту поки не бачив, але свою позицію неодноразово озвучував, потрібно переносити і йти на поступки"), запровадження повного локдауну ("Потребує вивчення і обговорення. Але цифри зростають і розмов про те, що інших варіантів немає, стає все більше"), закон президента про підтримку бізнесу №4429-4431, закони про конституційну кризу (декларації №4434, Назка і закон про Конституційний Суд).

Також читайте: Ситник не має морального права очолювати НАБУ і мусить піти, - заступник голови ОП Татаров

Також Леонов згадує "закон про НАБУ" №4437. "Моя позиція повністю збігається з позицією заступника голови Офісу Президента Олега Татарова щодо глави НАБУ Ситника! Вчора він написав:"НАБУ - це не українська історія, яка, на жаль, перебуває за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але коренем проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету", - підкреслює депутат.

Крім того, за його інформацією, бюджет на 2021 рік наступного тижня прийматися не буде. Швидше за все, позачергова сесія пройде після 7 грудня.

Леонов запланував і низку зустрічей в Кабміні: "Дуже хочу дізнатися, яких конкретно результатів ми досягли, за три тижні "Карантину вихідного дня".

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереженняпосади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Также читайте: "После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".