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Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - "слуга народу" Дубінський

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Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - "слуга народу" Дубінський
Уряд планує запровадити повний локдаун на три тижні - до 15 січня.

Про це повідомив в Telegram депутат "Слуги народу Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня до 15 січня", - написав він.

Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - слуга народу Дубінський 01

Зазначимо, що раніше такий варіант називався серед інших, які розглядають в уряді.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 4 243 особи, померло 120 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Hon. Judge Dredd




    Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
  • 18c49ed2
    Локдаун введут когда народ начнет звереть от безденежья и безнадеги. Чтобы обезопасить себя от их гнева.
  • Senator S #201477
    Впервые с времен Леонида Кучмы за 20 лет,начала расти задолженность по зарплатам...Зеля повторяет "подвиги" Леонид Данилыча... Пенсионерам приготовиться...
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