Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку

Військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук, який загинув у 2014 році в бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого, отримав звання Героя України. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у четвер, 3 грудня.