Соболєв кличе протестувати під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим

Колишній голова комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгор Соболєв закликає прийти увечері 9 грудня, в наступну середу, під Офіс президента.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Соболєв зазначив, що Зеленський за добу ніяк не відреагував на викриття його підлеглих у причетності до корупції.

"Ми з колегами з антикорупційних громадських організацій пропонуємо всім вийти на вулицю. Вулицю Банкову, де розташований офіс президента. О 18:30, 9 грудня", - написав Соболєв.

Він підкреслив, що 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією.

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"У жодній успішній державі громадяни не будуть миритися з тим, що заступника голови Офісу президента детективи Антикорупційного бюро підозрюють у корупції, генпрокурор заважає їх розслідуванню, а президент набрав у рот води", - додав Соболєв.