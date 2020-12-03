Активіст "Автомайдану" Гриценко закликає прийти на протест проти корупції під ОП
Про це Гриценко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він перерахував причини, через які вирішив взяти участь в акції протесту.
"- Татаров зам ОП і активний учасник багатьох оборудок, а разом там ще немало гучних прізвищ
- Венедиктова, яка любить втручатися у слідство і захищати всіх, хто лояльний до ОП. Забув написати, що ще вона генпрокурор
- ВРП, яка рекомендує суддю майдану Кицюка поновити
- КСУ, який легким рішенням звільнив від кримінальної відповідальності купу негідників і створив конституційну кризу в країні..
Перелік тільки за останній час і його можна продовжувати до ранку...", - написал Гриценко.
"Я до чого? 9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно.18:30 Банкова. Побачимось!", - додав він.
Нагадаємо, раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.