Активіст "Автомайдану" Гриценко закликає прийти на протест проти корупції під ОП

Активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко збирається приєднатися до акції протесту на Банковій увечері 9 листопада і закликає наслідувати його приклад.

Про це Гриценко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він перерахував причини, через які вирішив взяти участь в акції протесту.

"- Татаров зам ОП і активний учасник багатьох оборудок, а разом там ще немало гучних прізвищ

- Венедиктова, яка любить втручатися у слідство і захищати всіх, хто лояльний до ОП. Забув написати, що ще вона генпрокурор

- ВРП, яка рекомендує суддю майдану Кицюка поновити

- КСУ, який легким рішенням звільнив від кримінальної відповідальності купу негідників і створив конституційну кризу в країні..

Перелік тільки за останній час і його можна продовжувати до ранку...", - написал Гриценко.

"Я до чого? 9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно.18:30 Банкова. Побачимось!", - додав він.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.