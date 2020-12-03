Росія докладає масу зусиль, щоб припинити будь-яку критику в окупованому Криму, - Держдеп США
Про це заявив виконуючий обов'язки асистента державного секретаря США Філіп Рікер під час наради міністрів ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації жорстокою і засуджуючою тактикою. Я був стурбований, коли почув історію Сервера Мустафаєва, якого в листопаді засудили до 14 років ув'язнення за активність у висвітленні тяжкого становища інших кримських політв'язнів", - сказав Рікер.
За словами дипломата, Мустафаєв - "лише один із понад 90 українців, яких Росія несправедливо ув'язнила за мирну незгоду, і одна із сотень тисяч життів, які зазнають наслідків окупації".
"Використання Росією свого опорного пункту в Криму для проєктування влади в Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході підриває регіональну безпеку і впливає на всіх нас. Ось чому США вітають дипломатичну ініціативу України щодо акцентування міжнародної уваги на російській окупації Криму", - додав Рікер.