У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість щодо незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

КМРЄ з "глибоким занепокоєнням" зазначив, що через 20 років після викрадення і вбивства Гонгадзе провадження у справі досі не завершилося. Також не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження, пов’язаного з Пукачем, одним з винних у вбивстві, ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурювання та організації вбивства.

Комітет закликав українську владу якнайшвидше надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Також у КМРЄ висловили сподівання, що провадження буде швидко завершене, оскільки воно вже три роки чекає розгляду у Верховному Суді.

Члени комітету наполегливо закликали владу України забезпечити якнайшвидше завершення розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини. Також комітет закликав надати детальну інформацію про стан та очікувані терміни розслідування, беручи до уваги, серед іншого, передачу справи Державному бюро розслідувань.

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Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв'язку з неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення й убивства чоловіка.