Урегулювання конфлікту на Донбасі має стати пріоритетом для ОБСЄ, - Латвія

Стійке і мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ.

Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у своєму виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триваюча криза в та навколо України залишається одним з найбільш критичних викликів для безпеки. Стійке та мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ", - сказав він.

Рінкевич зазначив, що Латвія підтримує зусилля з мирного врегулювання у нормандському форматі та ТКГ на основі виконання Мінських домовленостей.

З огляду на перешкоди з боку російських збройних формувань у роботі СММ ОБСЄ, Латвія наголосила на необхідності забезпечення повного та безперешкодного доступу Місії до всієї території України, включно з непідконтрольними уряду України ділянками українсько-російського кордону.

"Латвія ніколи не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя", - додав глава латвійського МЗС.

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