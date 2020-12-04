Урегулювання конфлікту на Донбасі має стати пріоритетом для ОБСЄ, - Латвія
Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у своєму виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Триваюча криза в та навколо України залишається одним з найбільш критичних викликів для безпеки. Стійке та мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ", - сказав він.
Рінкевич зазначив, що Латвія підтримує зусилля з мирного врегулювання у нормандському форматі та ТКГ на основі виконання Мінських домовленостей.
З огляду на перешкоди з боку російських збройних формувань у роботі СММ ОБСЄ, Латвія наголосила на необхідності забезпечення повного та безперешкодного доступу Місії до всієї території України, включно з непідконтрольними уряду України ділянками українсько-російського кордону.
"Латвія ніколи не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя", - додав глава латвійського МЗС.