Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, більшість суддів дійшла висновку, що позов, поданий раніше цього тижня, слід розглядати в суді нижчої інстанції.
Метою позову було переконати судову владу Вісконсину не зараховувати понад 200 тис. бюлетенів, що надійшли з "демократичних" районів штату. У разі успіху подібної ініціативи у Трампа з'явилася б реальна можливість добитися перегляду на свою користь підсумків виборів у Вісконсині: згідно з офіційними даними, там він поступився кандидату від демократів Джо Байдену приблизно 20 тис. голосів.
Юристи штабу Трампа нині намагаються в декількох штатах через суди домогтися перегляду підсумків президентських виборів. У разі успіху це може дозволити Трампу залишитися в Білому домі на другий термін. Однак поки що подібні зусилля не принесли істотних успіхів.