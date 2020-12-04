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Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів

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Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів
Верховний суд Вісконсина в четвер оголосив, що не розглядатиме позов штабу Дональда Трампа про скасування результатів президентських виборів у цьому американському штаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, більшість суддів дійшла висновку, що позов, поданий раніше цього тижня, слід розглядати в суді нижчої інстанції.

Метою позову було переконати судову владу Вісконсину не зараховувати понад 200 тис. бюлетенів, що надійшли з "демократичних" районів штату. У разі успіху подібної ініціативи у Трампа з'явилася б реальна можливість добитися перегляду на свою користь підсумків виборів у Вісконсині: згідно з офіційними даними, там він поступився кандидату від демократів Джо Байдену приблизно 20 тис. голосів.

Юристи штабу Трампа нині намагаються в декількох штатах через суди домогтися перегляду підсумків президентських виборів. У разі успіху це може дозволити Трампу залишитися в Білому домі на другий термін. Однак поки що подібні зусилля не принесли істотних успіхів.

Також читайте: Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть не дно...".
  • Cat Lark
    Висконсин - бандеровский штат.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да уже мне это надоело,представляю,как амерам...
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