ОБСЄ зафіксувала понад 50 порушень перемир'я в Луганській області за добу
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість із них - у Луганській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 грудня.
Так, у Луганській області Місія зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню, зокрема 15 невстановлених вибухів. Майже всі вони були поблизу Попасної. Деякі з них зафіксовано поблизу Золотого.
У Донецькій області СММ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню, зокрема п'ять невстановлених вибухів. Усі - в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС).
Загалом від початку перемир'я на Донбасі СММ зафіксувала в цілому 2846 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1108 вибухів, 89 снарядів у польоті, 33 дульні спалахи, 27 освітлювальних ракет і 1589 черг і пострілів).