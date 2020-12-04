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В одному із сіл Чечні мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції

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У російській Чечні місцеві жителі "перейменували" одну з вулиць у селищі на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Расстрига".

У селищі Шалажи до газової труби приварили табличку, на якій написано "Вулиця імені Абдуллаха Анзорова". Це той самий студент, який у середині жовтня відрізав голову викладачеві історії, який пояснював свободу слова на прикладі карикатур на пророка Мухаммеда. Згодом 18-річного Анзорова застрелила поліція.

Сім'я Анзорова була родом із селища Шалажи.

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В одному із сіл Чечні мешканці перейменували вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції 01

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ведана, я не великий прибічник чеченців і мусульман, взагалі (як і фанатиків усіх релігій), однак французи отримали те, на що напрошувалися... Якщо ви заводите в домі некастрованого кота - будьте готові до обідраних шпалер і обісцяних кутків... Запустить у країну мільйонну масу людей з іншим менталітетом, і думать, що вони будуть вести себе, як французи - наївно... А якщо ще й відноситься до них зверхньо і знущаться над тим, що вони вважають святим - ідіотизм вищої проби. Спробуйте кота затиснуть в руках і смикать його за вуса, за хвіст, випускать тютюновий дим з рота йому в морду, і побачите, що буде... В ЗМІ ісламського світу чомусь, карикатури на Христа чи Яхве, відсутні... І те, що "Шарлі ****" іменує "толерантністю" і "свободою слова та переконань", нічим, по суті, не відрізняється від карикатур на євреїв часів нацистської Німеччини... А тут ще є "зовнішній чинник", що "підливає масла у вогонь"...
    А тепер французам залишаєтться одне з двох - або "відірвать руки і заткнуть рота" "Шарлі ****", або зробить те саме мусульманам у Франції... Тобто, або пристосуваться до співжиття з некастрованим котом, або різать коту яйця... Подивимося, що вони виберуть...
  • Danis Nielsen
    О чем молчат дети гор . А назвать улицу в Чечне в честь уйгуров убитых в Китае слабо или очко жым-жым перед китайцами ?

    https://www.youtube.com/watch?v=AthVcTzqlXU&feature=share
  • Igr 44
    дикий народ - дети гор.
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