В одному із сіл Чечні мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції

У російській Чечні місцеві жителі "перейменували" одну з вулиць у селищі на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Расстрига".

У селищі Шалажи до газової труби приварили табличку, на якій написано "Вулиця імені Абдуллаха Анзорова". Це той самий студент, який у середині жовтня відрізав голову викладачеві історії, який пояснював свободу слова на прикладі карикатур на пророка Мухаммеда. Згодом 18-річного Анзорова застрелила поліція.

Сім'я Анзорова була родом із селища Шалажи.

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