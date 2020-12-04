COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн

Станом на ранок 4 грудня у світі зареєстрували 679 194 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 683 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 65 536 642 випадки інфікування, з них 679 194 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 511 919 осіб, з них 12 683 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 45,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.



