Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-мм калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.
Також окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.
"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - йдеться в повідомленні.
"Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
"Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.