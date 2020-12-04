В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 776 осіб;
летальних випадків – 235;
одужало – 13 383 особи;
здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 787 891 особа;
одужало – 397 809 осіб;
летальних випадків – 13 195;
проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - розповів Степанов.