В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 13 383 особи, померли 235 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 776 осіб;

летальних випадків – 235;

одужало – 13 383 особи;

здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 787 891 особа;

одужало – 397 809 осіб;

летальних випадків – 13 195;

проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - розповів Степанов.



