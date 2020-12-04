На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".
"Що стосується американського посольства — була зустріч (з питання закупівлі вакцин. - Ред.), і я відразу про це повідомив у соцмережах, на своєму сайті. Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми підіймали питання вакцинації, в тому числі мене цікавило питання покупки вакцин в американських компаніях і перебували на третій стадії клінічних випробувань, це перш за все Pfizer і Moderna, з якими ми ведемо переговори.
Щодо російської вакцини — я говорив неодноразово, що не існує на сьогодні російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію — то нема про що говорити. Третя стадія — найбільша, на якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", — сказав він.
Також Степанов зазначив, що потрібно максимально обмежити прийом антибіотиків без серйозних причин.
"Я неодноразово заявляв, що антибіотикорезистентність у нашій країні — одна з найбільших загроз, яка існує. Ми повинні припинити просто їсти антибіотики під час усіх хвороб. І саме тому ми робимо електронний рецепт, в тому числі для того, щоб антибіотики продавалися за електронним рецептом", — сказав він.