Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці

Із часом частина антитіл, що виробляються вакциною, дещо скорочується.

Вакцина проти коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вчені вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату. Як і очікувалося, з часом частина антитіл трохи скорочується. Водночас їхня кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

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Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Раніше повідомлялося, що третя фаза випробувань вакцини від Moderna показала ефективність препарату на рівні 94,5 %. Генеральний директор фармацевтичної компанії Стефан Бансель заявив про поворотний момент у розробці вакцини.