Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці
Вакцина проти коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вчені вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату. Як і очікувалося, з часом частина антитіл трохи скорочується. Водночас їхня кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.
Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.
Раніше повідомлялося, що третя фаза випробувань вакцини від Moderna показала ефективність препарату на рівні 94,5 %. Генеральний директор фармацевтичної компанії Стефан Бансель заявив про поворотний момент у розробці вакцини.