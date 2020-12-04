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Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці

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Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці
Із часом частина антитіл, що виробляються вакциною, дещо скорочується.

Вакцина проти коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вчені вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату. Як і очікувалося, з часом частина антитіл трохи скорочується. Водночас їхня кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

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Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Раніше повідомлялося, що третя фаза випробувань вакцини від Moderna показала ефективність препарату на рівні 94,5 %. Генеральний директор фармацевтичної компанії Стефан Бансель заявив про поворотний момент у розробці вакцини.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    кароче фармацефтические корпорации нехило теперь так будут нагревать руку на постоянной основе, а потом вирусняк мутирует и еще, еще больше вакцын всяких разных...
  • OA
    А как же этот, как его международный ветеринарный паспорт, то есть ковид-пасс, его желающим попутешествовать самолетами Квонтаса, например, тоже придется 4 раза в год обновлять?
    Ежкин кот, да это выгоднее добычи золота в Сакраменто, ветеринарные паспорта населению выдавать, это же неиссякаемый источник благоденствия для чиновников.
    Учитесь, как деньги из воздуха делать, куда там до них Не-лоху.
  • Eugen Mk
    это очень сомнительное бесплатно - в конце концов налоги на это платит каждый работающий
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