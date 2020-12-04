Найбільше хворих на COVID-19 за добу виявили в Києві - 1374, на Дніпропетровщині - 1258 та Одещині - 1211

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Києві (1374), Дніпропетровській (1258) та Одеській (1211 ) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 4 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1374 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 76 750 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1395 осіб, за минулу добу - 26. Від початку епідемії одужали 24 585 пацієнтів.

Станом на 4 грудня кількість активних хворих у Києві становить 50 770 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1258 осіб. Загальна кількість інфікованих - 42 224. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 981 особа, за добу - 34. Від початку епідемії одужали 24 120 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 17 123.

В Одеській області на коронавірус захворіли 1211 осіб. Загальна кількість інфікованих - 49 131 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 629 осіб, за минулу добу - 20. Від початку епідемії одужали 13 208 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 35 294 особи.