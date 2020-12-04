Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук
Як розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на цей момент жодних заяв про вихід із фракції немає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", - сказала вона.
Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН.
"Все це не більш ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмену і фінансово-промисловій групі. Переважно розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетність до якоїсь галузі, сфери компетенції", - сказав нардеп.