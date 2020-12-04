Двох гірників госпіталізовано внаслідок обвалу породи на шахті в Кривому Розі, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу на шахті "Тернівська" у Кривому Розі. Унаслідок обвалення гірської породи постраждали двоє гірників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними правоохоронців, нині постраждалі перебувають у лікарні.

3 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на шахті "Тернівська" обвалилася порода, внаслідок чого присипало двох працівників шахти. Гірників з-під завалу витягли рятувальники. Потерпілих доставили у лікарню. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Наразі проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв учора Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, на шахті "Тернівська" у Кривому Розі на Дніпропетровщині стався обвал гірської породи.