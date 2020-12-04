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В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини

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В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини
Лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у четвер римські ЗМІ.

Це - найгірший показник у країні з моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.

Таким чином, в цілому за весь час пандемії COVID-19 в Італії від наслідків зараження померли понад 58 тис. осіб.

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При цьому, в цілому ситуація з коронавірусом у країні поступово повертається під контроль: за добу в Італії виявили близько 23 тис. нових випадків зараження. Це значно нижче, ніж, наприклад, в середині листопада, коли цей показник часом зашкалював за 40 тис.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
  • Fantomas
    пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
  • Yuriy Smith
    за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

    и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
    Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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