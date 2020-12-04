Людство зіткнулося із загальним ворогом, - генсек ООН закликав світ разом боротися з COVID-19

ООН має забезпечити загальний доступ до вакцин проти COVID-19, які, за розрахунками фахівців організації, будуть доступні вже найближчим часом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією. Він нагадав, що від самого початку Вcесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), спираючись на наукові дані, пропонувала боротися з коронавірусом спільно. Про це Гутерріш сказав у ході засідання Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що глобальна співпраця сьогодні необхідна як ніколи, - "людство зіткнулося зі спільним ворогом".

"Завдяки невтомній праці вчених і дослідників по всьому світу вакцини можуть бути доступні вже в найближчі тижні або місяці", - зазначив глава ООН.

Він нагадав про ініціативи, спрямовані на те, щоб забезпечити загальний доступ до вакцин від COVID-19, а також засобам з лікування цього захворювання.

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При цьому Генсек ООН поскаржився на брак фінансування даних важливих ініціатив.

"Зараз не вистачає 28 млрд доларів, включно з 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново, протягом найближчих двох місяців", - попередив він.