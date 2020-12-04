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Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива

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Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива
Зустріч у "нормандському форматі" може відбутися, як і сподівається Україна.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сумніви є, щодо реальності. Але я вірю, що якщо не буде зустрічі на вищому рівні, хоча вона і можлива, то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутися. Зараз дуже потрібна така зустріч, особливо на вищому рівні", - сказав він.

Кравчук пояснив, чому є потреба в "нормандській" зустрічі.

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"Я переконаний, що мінські перемовини, якщо їх розглядати окремо від "нормандського формату", то ми втрачаємо головне - визначення по суті завдання. А по суті завдання можуть бути вирішені тільки на рівні глав держав. Мінські перемовини можуть лише сприяти, або організовувати, рекомендувати відповідні кроки для розв'язання тих проблем, які будуть поставлені в "нормандському форматі". Не може бути кількох центрів, де будуть вирішуватися питання", - сказав він.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
  • Стрелок
    как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
    а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
    ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
  • 18c49ed2
    Кстати, насчет настоящих барыг.

    "ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

    Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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