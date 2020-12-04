Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція

Учасники акції протесту в урядовому кварталі в центрі столиці сьогодні вранці перекрили автомобільний рух по вул. Грушевського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє патрульна поліція Києва.

"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. (Від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську)", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Департамент комунікації Національної поліції повідомляє, що поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці.

"До охорони правопорядку залучено працівників структурних підрозділів поліції і військовослужбовці Національної гвардії України. Щоб не допустити будь-яких правопорушень і забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз'яснювальну роботу", - йдеться в повідомленні.

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"Разом з тим інформуємо, що у зв'язку з заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, а тому закликаємо водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації", - підсумували в Нацполіції.