До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні будуть пропонувати запровадити в січні на три тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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"Зараз головна тема, яка обговорюється в суспільстві - запровадження локдауну. Ми можемо губитися в здогадах і коштувати теорії, але є очевидні закони епідеміології, на які ми спираємося, коли приймаємо важливі рішення для всієї країни. Усі лікарі розуміють, що з кінця січня протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності грипом. Це сезонний пік. Це також призведе до великої завантаженості на нашу медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - повідомив міністр.

Степанов зазначив, що незважаючи на стабільний приріст нових хворих, різких стрибків захворюваності немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов

"Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорстокий карантин до кінця грудня. Ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає нинішнє навантаження в зв'язку з COVID-19 ... Ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня", - сказав він.

"Разом з тим, ми бачимо необхідність збити хвилю коронавірусу ... Ми рекомендуємо уряду ввести плановий жорсткий карантин починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину повинна бути протягом трьох тижнів", - додав міністр.

Зазначимо, 30 листопада в Україні закінчився карантин вихідного дня. В уряді говорили, що це було необхідно для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності і на початок грудня вийти на плато за кількістю хворих. Ось тільки Степанов визнав провал карантину вихідного дня, а все через те, що його масово порушували. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що за останній тиждень листопада захворюваність знизилася на шість тисяч випадків. Тепер по всій Україні і в будні, і у вихідні дні діє режим "помаранчевої зони".