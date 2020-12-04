НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови"

Так званий "компромісний" законопроєкт комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради з обмеженням свободи за брехню в деклараціях пропонує "санаторні умови" для корупціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У НАЗК нагадали, що 30 листопада агентство зауважувало, що законопроєкт № 4441, розроблений робочою групою, пропонує лише штрафи і громадські роботи для посадових осіб, які навмисне не подали декларації або навмисне внесли недостовірні відомості.

"Учора, 3 грудня, Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України розглянув цей та інші дотичні законопроєкти. У результаті розгляду було вирішено подати новий законопроєкт (4460-д). НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголошують, що особи, які умисно зазначать недостовірних відомостей аж на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це - 8,4 млн грн), можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років.

"Тобто максимальне покарання - перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва", - наголошується в повідомленні.

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Також наголошується, що через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію - їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити туди.

"Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов"", - зазначив глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, така пропозиція комітету "не відповідає запиту українського суспільства".

"НАЗК продовжує дотримуватися єдиної позиції: за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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Разом із тим, серед законопроїктів, які можуть стати основою для вирішення питання, ми вбачаємо такі: №4434, ініційований Президентом; № 4304, зареєстрований за ініціативою голови Верховної Ради та ще 124 депутатами; № 4310-1; № 4310.