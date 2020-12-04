Опозиція Білорусі оприлюднила шість сценаріїв розвитку подій у країні. Серед них і нові вибори, і військовий переворот

Команда екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської оприлюднила шість сценаріїв розвитку ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт Тіхановської.

"Сьогодні, 3 грудня, Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. Радник Світлани Тіхановської Олександр Добровольський представив можливі сценарії розвитку ситуації в Білорусі та участь у них самої Тіхановської", - йдеться в повідомленні.

Добровольський зазначив, що першим сценарієм може стати проведення нових виборів у результаті переговорів. Причин у початку цих переговорів може бути дві: чинний "президент" Олександр Лукашенко (ЄС і США не визнають його законно обраним. - Ред.) сам ухвалює рішення або "група людей, що представляють інтереси колишньої влади, ухвалює рішення про вступ до переговорів". В обох випадках "з боку протестувальників у переговорах бере участь переговорна група, призначена Світланою Тіхановською, група співпрацює з Координаційною радою (білоруською опозицією. - Ред.)".

Другий сценарій, на думку Добровольського, це "нові вибори в результаті того, що посада президента стає вакантною" через те, що "колишній президент залишає країну", "подає у відставку" або "піддається арешту".

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Третім варіантом може стати "жорсткість режиму, масові репресії, можливе запровадження надзвичайного або воєнного стану". Добровольський вважає, що в такому разі "Лукашенко залишається при владі на деякий період, але відсутність його легітимності і дефіцит ресурсів для існування режиму скорочують цей період. Сценарій стає нестійким, є тенденція перетікання його в сценарій 1 або 2".

Четвертий сценарій передбачає "спроби з боку Лукашенка тягнути час з обіцянкою конституційної реформи в надії, що протести вщухнуть".

"Проводяться Загальнобільруські народні збори (які є неконституційним органом). На зборах ухвалюється проєкт зміни Конституції (найімовірніше, без конкретного змісту і без конкретних термінів реалізації). Попри можливе затягування часу, Лукашенко в цій ситуації залишається нелегітимним, на суспільну підтримку він розраховувати не зможе", - зазначає Добровольський.

На його думку, оголошення нових президентських виборів навесні 2021 року могло би пом'якшити ситуацію і послабити протести, але "Лукашенко навряд чи на це піде".

"Вкрай малоймовірно, що вдасться зберегти керованість до весни 2021 року. Імовірність протриматися до осені й зовсім наближена до нуля", - заявив радник Тіхановської.

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Як ще один сценарій Добровольський називає можливість введення до Білорусі російських військових і поліцейських формувань з можливою інкорпорацією або без неї. На його думку, "у Росії вистачить ресурсів на утримання режиму на доволі довгий час, але санкції, велике навантаження на економіку і внутрішні заворушення призведуть до нестабільності ситуації в Росії".

Другим варіантом цього сценарію може стати те, що Лукашенко або відсторонюється від посади, або позбавляється реальної влади. Це може викликати розкол у силових структурах і масові протести. "При цьому суспільні настрої приведуть до появи масового антиросійського руху. Відносини з Росією будуть безнадійно зіпсовані", - прогнозує Добровольський.

І, нарешті, останнім сценарієм опозиціонер називає "номенклатурний або військовий переворот, відсторонення Лукашенка від влади".

"Аналіз названих вище сценаріїв показує, що лише два з них стійкі і можуть мати стабільні наслідки. Це сценарії 1 і 2. Результатом реалізації цих сценаріїв є вирішення базового протиріччя (народ відмовив Лукашенку в довірі і вимагає його відходу, але Лукашенко відмовляється йти)", - резюмував Добровольський.