Повне врегулювання конфлікту на Донбасі має охоплювати і питання Криму, - глава ОБСЄ Рама

Повне врегулювання пов'язаного з Україною конфлікту має охоплювати і питання окупованого Криму.

Про це заявив голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 3 грудня під час відкриття 27-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На початку року я зазначив, що пов'язаний з Україною конфлікт буде головним пріоритетом нашого головування. Це не змінилося і не може змінитися. Певного прогресу було досягнуто, але все ще потрібно пройти довгий шлях до всеосяжного мирного врегулювання, разом із викликами, пов'язаними із Кримом" , – сказав він.

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Рама зазначив, що прогрес можливий за наявності політичної волі, а також за умови виконання Мінських угод і домовленостей, досягнутих лідерами країн нормандського формату на переговорах у Парижі 9 грудня 2019 року.



Він закликав максимально залучити до процесу врегулювання переговори тристоронньої контактної групи за посередництва ОБСЄ.