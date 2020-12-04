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Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль

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Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медична система в грудні витримує навантаження, тому підсилювати карантинні заходи в цьому місяці не планують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав у ході години запитань до уряду в парламенті.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно дуже високе, і дуже складно працювати медикам. Ми можемо допустити, що протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде. Далі ми будемо говорити про січень", - сказав прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Нельзя лишать заработка на корпоративах некоторые коллективы? Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 567
  • Vyacheslav Nesterov
    после корпоративов и празднований нового года в большинстве случаев наступает суровое похмелье..... в нашем случае через недельку-две после новогодних праздников скорые будут мотаться все чаще и чаще.. а в какой-то момент вой сирен скорых стихнет - это и будет знаком, что тупиковая ветвь эволюции, выбрав клоуна-паяца подошла к концу
  • Стрелок
    я так понимаю с локдауном на новый год всрались зеленожопые обезьяны... вот что интернет животворящий делает!
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