Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти "суддю Майдану" Кицюка на предмет люстрації, - Маселко

Фігурант справи про захоплення влади, суддя Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов ще 4 роки тому заборонив проводити люстраційну перевірку щодо судді Віктора Кицюка, який переслідував активістів Майдану.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Справа Кицюка просто еталонний приклад кругової поруки і свавільних рішень… Виявляється, Кицюк не проходив перевірку щодо люстрації. А знаєте чому ? Бо ще у березні 2016 року відомий суддя Аблов фактично заборонив ДСА проводити таку перевірку Кицюка", - написав він.

Крім того, Аблов припустився помилки в рішенні і визнав дії ДСА не протиправними, а "противними".

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За словами Маселка, ця справа перебуває в касації з жовтня 2016 року і до цього часу не розглянута Верховним Судом.

Нагадаємо, 27 листопада Шевченківський суд Києва виправдав екссуддю Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'ї взимку 2013 року.

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, - один із 337 суддів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану: забороняли мирні зібрання, звинувачували активістів нібито за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.