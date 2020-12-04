Транспорт продовжить працювати у разі посилення карантину, - Шмигаль

Український уряд не планує закривати роботу транспорту в разі посилення карантину.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Транспорт працюватиме. Авіакомпанії, залізниця, громадський транспорт закривати не планується навіть за більш жорсткого карантинного обмеження. Усі наукові дослідження свідчать, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії", - уточнив прем'єр.

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