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Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін

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Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін
Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Рада 3 грудня планувала розглянути в першому читанні законопроєкт № 3009а, яким СН дає Венедіктовій можливість втручатися в справи НАБУ і САП. Детально про загрози законопроєкту тут.

Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.

Дуже вигідна для корупціонерів історія, правда? Оббирай українців скільки хочеш, все одно Венедіктова від НАБУ відмаже.

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Якщо це когось із "слуг" ще турбує, то це пряме порушення попередніх меморандумів з МВФ, тому грошей не буде і через це теж.

Не розумію, куди вони будуть тікати, коли економіка накриється, і Зеленському доведеться брати російські гроші.

Автори проєкту прекрасні. Відразу видно, які теплі стосунки в Авакова з Генпрокурором. Захист від НАБУ завжди об'єднує корупціонерів", - заявив Шабунін.

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Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін 01

Топ коментарі

  • KAISERWALD
    Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4091
  • саша паламарчук
    В цьому також Порошенко винуватий ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.

    Источник: https://censor.net/ru/n3234982

    Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
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