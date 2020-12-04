Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін
Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Рада 3 грудня планувала розглянути в першому читанні законопроєкт № 3009а, яким СН дає Венедіктовій можливість втручатися в справи НАБУ і САП. Детально про загрози законопроєкту тут.
Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.
Дуже вигідна для корупціонерів історія, правда? Оббирай українців скільки хочеш, все одно Венедіктова від НАБУ відмаже.
Якщо це когось із "слуг" ще турбує, то це пряме порушення попередніх меморандумів з МВФ, тому грошей не буде і через це теж.
Не розумію, куди вони будуть тікати, коли економіка накриється, і Зеленському доведеться брати російські гроші.
Автори проєкту прекрасні. Відразу видно, які теплі стосунки в Авакова з Генпрокурором. Захист від НАБУ завжди об'єднує корупціонерів", - заявив Шабунін.