ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли

Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про перестрілку з невідомими, які намагалися перетнути кордон України і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Интерфакс" повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.

При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

"В результаті вогню один з них зазнав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.

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