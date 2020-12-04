Новини

ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли

13 13334
ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли
Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про перестрілку з невідомими, які намагалися перетнути кордон України і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Интерфакс"  повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.

При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

"В результаті вогню один з них зазнав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.

Також читайте: Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 6024
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    голодні Лугандонці скоріше всього
  • Вячеслав Федотов
    Опачленцы на заработки мчались
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини