Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ
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Під час обстрілу Водяного терористи використовували заборонені міномети й артилерію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в ТКГ в соцмережі "Фейсбук".
"Сьгодні вночі, 4 грудня, в районі Водяного (Маріуполь) зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, а саме: використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).
Втрат з боку підрозділів ЗС України - немає.
Дії щодо ситуації:
- Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
- Відправлено письмове повідомлення СММ ОБСЄ.
- Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події.
"Українська делегація нагадує охочим постріляти, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження санкцій", - резюмували в українській делегації в ТКГ.