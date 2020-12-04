Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні не покривають повної вартості електроенергії, що призводить до викривлення ринку та обмеженню конкуренції.

Про це йдеться у звіті проекту Low Carbon Ukraine, що функціонує за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина.

"Оскільки промислові споживачі платять більш високі ціни, нинішній дизайн ПСО також фактично підтримує перехресне субсидування. Дизайн ПСО для побутових споживачів це найбільша причина викривлень ринку. Поточний механізм обмежує конкуренцію, накладає несправедливі обмеження", - йдеться у звіті Low Carbon.

Проєкт закликав уряд скласти дорожню карту для усунення перехресного субсидіювання. За даними Low Carbon Ukraine, ще в листопаді, тобто до чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії (з 1 грудня 2020 року він зріс на 30%), в половині областей України ціни для населення навіть не покривали вартість доставки, не говорячи уже про саму електроенергію як товар.

"У 12 з 25 областей вартість доставки (розподілу та передачі) вже (до 1 грудня 2020 – прим.) перевищує середню регульовану ціну для побутових споживачів", - йдеться у звіті. Занижені тарифи на електроенергію для всіх побутових споживачів, незалежно від їх доходів, на думку експертів Low Carbon є несправедливими і потребують перегляду.

"Побутові споживачі, незалежно від їх доходу, не платять повну вартість електроенергії. Ця різниця між ринковою ціною та ціною для побутових споживачів створює можливість отримувати обсяги електроенергії, заявленої для населення, із ціною нижчою за ринкову", - зазначає Low Carbon.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії офіційно підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.