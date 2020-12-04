Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС

Глава ОАСК Павло Вовк 3 грудня вчергове не з'явився на засідання в Антикорупційний суд, де йому мали обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що разом з ним до суду не з'явилися його заступник Володимир Келеберда, а також суддя ОАСК Ігор Погрібніченко.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП направили в Офіс Генпрокурора проєкти клопотань про дозвіл на затримання та арешт цих суддів.

Зазначені документи перебувають в ОГП з 26 листопада, як і клопотання про продовження термінів розслідування справи. Відповіді на них досі немає.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.