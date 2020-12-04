Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ

Система охорони здоров'я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Наші можливості виділення ліжок для пацієнтів із COVID-19 становлять близько 90 тисяч. Вони можуть бути використані в разі потреби, але ресурси медсистеми обмежені", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ повідомив, що з початку листопада збільшено кількість ліжок для COVID-19 з 40 тис. до 61 тис.

При цьому на початок грудня кількість ліжок з підведеним киснем (з централізованою подачею кисню або за допомогою концентраторів) становило 51%. До кінця року цей показник зросте до 80%.

Також читайте: На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук

Степанов зазначив, що "епідситуація загострюється, але залишається контрольованою".

Він повідомив, що медична система наростила потужності до 50 тис. ПЛР-тестів на добу, до кінця року МОЗ планує вийти на показники 70 тис. ПЛР-тестів.