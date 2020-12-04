На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція. ФОТО

Столичні правоохоронці закликають організаторів і учасників мітингу під стінами Верховної Ради дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

"Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів, окремі з них агресивно поводяться та не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Відтак, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та короткотривалі штовханини", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім цього зазначається, що на цей момент на двох активних активістів поліцейськими на місці складено адміністративні матеріали за порушення ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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ФОТО: пресслужба Нацполіції України