За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявили 1 374 нові випадки, серед захворілих 82 дитини і 78 медиків, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу.
"У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей - померли. Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 750", - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли: 794 жінки віком від 18 до 92 років і 33 дівчинки від одного до 17 років. А також 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу - 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янсьому – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків", - зазначив Віталій Кличко.