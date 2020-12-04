Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною
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Європейський Союз дійсно відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС.
Про це повідомили в Представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дійсно, Раду асоціації відклали доти, поки умови не дозволять провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали в пресслужбі Представництва ЄС в Україні в п'ятницю.
Як повідомлялося, Раду асоціації планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.