Новини • Підписання асоціації з ЄС

Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною

6 33653
Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною
Європейський Союз дійсно відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомили в Представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, Раду асоціації відклали доти, поки умови не дозволять провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали в пресслужбі Представництва ЄС в Україні в п'ятницю.

Як повідомлялося, Раду асоціації планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

Також читайте: У ЄС хочуть створити союз для реагування на майбутні пандемії

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vitalmod
    Понятно, зелька с товарищами делает свое дело. Спасибо зебилам.
  • Eugeniusz 1
    казламордая подстилка таким как ты ничего не надо...
  • саша паламарчук
    Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 825
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини