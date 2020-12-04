Садовий склав присягу мера Львова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Також склали присягу депутати від фракцій "Самопоміч" та "Голос", які не були присутні на першому засіданні міськради.
Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький оприлюднив результати виборів голови громади і після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста і ланцюг.
Під час виступу Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів".
"Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.
Як повідомлялося, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Садовий став мером Львова вчетверте поспіль.