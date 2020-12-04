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Садовий склав присягу мера Львова

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Садовий склав присягу мера Львова
Андрій Садовий склав присягу голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міськради в п'ятницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також склали присягу депутати від фракцій "Самопоміч" та "Голос", які не були присутні на першому засіданні міськради.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький оприлюднив результати виборів голови громади і після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста і ланцюг.

Під час виступу Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів".

"Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.

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Як повідомлялося, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Садовий став мером Львова вчетверте поспіль.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 5790
  • Sergii Ustim
    О как, и все нормально? А что там за кипиш был, что злобный Петя лично захватил во Львове власть?
  • Іван5
    Так львів'янам треба поспівчувати, ми всі голосували за Синютку. А ось львівцям ні- вони обрали свого пастуха.
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