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Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку

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Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню COVID-19.

"За" проголосували 302 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.

Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
  • Eugeniusz 1
    Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
  • ааабббввв
    На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
    То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

    Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
    Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

    Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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