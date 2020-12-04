Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція. ФОТО
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У Києві правоохоронці закрили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.
"Стосовно адміністратора закладу, а також відвідувачів, які перебували без захисних масок, складено протокол та постанову про адміністративні правопорушення. Крім цього, в приміщенні поліцейські виявили пристрій для куріння наркотичних засобів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.