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Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція. ФОТО

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Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція. ФОТО
У Києві правоохоронці закрили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

"Стосовно адміністратора закладу, а також відвідувачів, які перебували без захисних масок, складено протокол та постанову про адміністративні правопорушення. Крім цього, в приміщенні поліцейські виявили пристрій для куріння наркотичних засобів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

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Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 01
Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 02
Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 03

Топ коментарі

  • sany
    Бомж-клуб "Лакшерi")
  • Оружейный барон
    Судя по фото там тусовалось три гопника
  • Салаутдин
    скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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